Rio de Janeiro olümpiamängudel 8. koha saavutanud ja täna alaliidu poolt teist aastat järjest parimaks meesvehklejaks valitud Nikolai Novosjolov pole augustikuise etteaste järel enda sõnul mõõka kättegi võtnud, kuid lubab "väga varsti" taas võistlusareenile naasta.

"Lakkusin haavu, nagu öeldakse. Lasin vaimul puhata ja tegelesin vanade vigastuste ravimisega," kirjeldas kahekordne maailmameister videointervjuus Õhtulehele oma sügist.

Motivatsioonipuudust 36aastasel sportlasel igatahes pole. "Nii kaua kuni kõige oodatum ja kirkam medal on võitmata, jätkub kindlasti motivatsiooni," kinnitas Novosjolov, kelle lapsepõlveunistus on olümpiakuld. Ent 2020. aasta Tokyo olümpia poole ei julge ta veel kiigata, vaid võtab aasta korraga. "Siis on näha, kas jõudu ja jaksu veel jagub."

Vaata Õhtulehe videost lisaks, mida Novosjolov arvab vehklemise järelkasvu ja enda olümpiaetteaste kohta.