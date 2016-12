Täna esitles Hendrik Sal-Saller Tallinnas Solarise keskuse Apollos oma raamatut "Intervjuu iseendaga", kuhu on kirja pandud killud lapsepõlvest, punkarielust, Soome emigreerumisest ja Smilersi sünnist. Enne veel kui kõik huvilised raamatupoes autogramme said küsida, esitles Sal-Saller teost intiimsemas õhkkonnas headele tuttavatele korrus ülalpool.

Sal-Saller tunnistas Mart Juurele, kes teda raamatuesitlusel intervjueeris, et sugulaste-sõprade-tuttavate ees on alati kõige raskem esineda. Sama lugu on kontsertidega. „Vaatan ikka selle pilguga saali, et ega mõnda tuttavat ei ole. Ja kui ei ole, siis on kohe hea meel, et saab rahulikult teha – pärast ei ole mingit jama,“ rääkis muusik muiates.

Ta esitas jutuajamisele lisaks kitarri saatel ka kaks laulu – „Kolm musketäri“ ja „Et sa teaks“. „Võib-olla leidub ikka veel mõni inimene, kes arvab, et kõik, mis ma need aastad teinud olen, tuleb lindi pealt. Et selline tõdemus ümber lükata, siis ma proovin – ehk tuleb täna ilma lindita ka välja,“ naljatas Sal-Saller. „Siis te näete, et Saller päriselt ka laulab.“