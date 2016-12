34-aastane Nina Cusick on vähi kätte suremas ja otsas on raha, mille abil saaks naisele muretseda rohtu, mis võiks ta elu natukenegi pikendada, vahendab Mirror.

Inglismaal elav mees palub, et tema naist hoitaks elus kuni jõuludeni, et nende poeg saaks vanemate juures veel vähemasti korra jõulukingid avada.

Mees tahab, et täituks nende pere unistus, et vähemasti korra veel saaks nad tähistada jõule ja ema näeks, kuidas ta 21kuune poeg Teddy avab kingitusi.

Naisel avastati soolevähk möödunud aasta veebruaris, kuid kahjuks selgus, et see on levinud ka maksa ja luudesse.

Ta loodab, et suudab elus püsida järgmise aastani, mil ta saaks osaleda kliinilistel katsetel, mille abil võidakse tema haigus ravida.

Kuid hetkel ootab naist ees surm, sest raha elupikendava ravimi (Regorafenib) jaoks ei ole.

Üks tablett maksab 6 276 eurot ja see hoiaks naist elus järgmised kolm nädalat.

"Ma tean, et inimestel pole lihtne enne jõule raha annetada, sest kõigil on rahadega sel ajal kitsas käes. Aga ainus, mis ma tahan - tahan, et mu naisel oleks võimalus jääda minu ja me pojaga," palub mees, et kel võimalus - see aidaku.