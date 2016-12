Suured hinnamuutused mootorikütuste turul, mis toimuvad lausa mitu korda päevas, on põhjustatud võitlusest jaemüügikettide turuliidri koha eest. Sellele kaasa aitav maailmaturu hindade tõus võib meid viia taas tagasi paari aasta taguse kõrge hinna juurde.

Alan Vahi, Olerexi juhatuse liikme sõnul tingib seda kohalik turu konkurents, mis on kestnud pikalt. "Üle aasta me oleme näinud, et hinnad hüppavad üles alla. esmaspäeval hindu tõstetakse, pühapäeval on hinnad väga madalad," rääkis ta, kuid ennustab, et siiski ei tohiks kütusehind minna üle 1.20 euro.

Kristi Pari, Neste Eesti jaemüügijuhi sõnul käib sisuliselt praegu võitlus erinevate tanklatüüpide vahel. "Kuhu ta välja jõuab, seda on täna keeruline prognoosida. Mis on meie tarbija jaoks positiivne, meil on olnud nii tihe konkurents, mis on hoidnud hindu madalamal, kui nad muidu oleksid olnud," rääkis ta.

