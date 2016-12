AVAMEELNE ÕPETUS: ema lubab, et räägib oma lastele seksist juba enne kooli ()

USAs elav paarike peab seksi nii normaalseks tegevuseks, et oleks seda vajadusel võimelised rääkima ka oma väikestele lastele. Isegi sellest, kuidas ema ja isa seda asja magamistoas teevad... 22-aastane Megan Ayres plaanib oma tütardele rääkida juba varajases nooruses, et mis asi see seks selline on, vahendab The Sun. Hetkel on ta tütred vanuses üks ja kolm.

Megan tunneb, et on oluline lastele rääkida, et kust lapsed tulevad.