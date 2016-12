Täna õhtul alustab taas traditsiooniliseks jõulufilmiks saanud "Üksinda kodus", mis on paljude eestlaste, kuid ka näiteks Joosep Järvesaare, Adeele Sepa ja Karl-Erik Taukari lemmikuks.

Joosep Järvesaar paljastas "Seitsmestele uudistele", et tema on filmi pikaajaline fänn. "Olen oma tuvusringkonnast vist ainuke kellel isegi see film veidikene kinnisidee on olnud mingi hetk," ütles ta ning luges ette filmi kohta käivaid fakte. "Millega filmi tegijad väga kaua vaeva nägid, oli Kevini leidmine, keda otsiti vist kaks-kolm aastat. Dekoratsioonid ja stilistika oleks selline, mida oleks okei vaadata ka 20-30 aasta pärast. Selle filmi looja ütles intervjuus, et ta tahab teha filmi, mis oleks aegumatu, et inimesed tahaks seda vaadata uuesti ja uuesti," rääkis ta.

Tundub, et see on ka õnnestunud, sest filmi nelja osa vaatavad igal aastal ligi 100 000 eestlast.