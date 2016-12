Tegu on ühe vana videoga, mis perekond mälestuseks tegi, kuid millest sai hitt, mida iga aasta jõulude ajal ühiselt vaadatakse.

Ei ole tegu millegi emotsionaalse ega ärritavaga, vaid asja teeb eriliseks see, et see on lihtsalt tohutult naljakas, vahendab portaal Metro.

Tegu on jõulupeoga, kus lapsed vanematele esinevad. Kohe on märgata üht agarat pisikest inglit, kes sel videol nii 3-4aastane on. Ka tema laulab koos teistega, kuid...

Tema tahab laulda veel kõige kõvemini, sest emme ju sositas enne esinemist: "Laula nii, et emme sinna saali tagumisse nurka ka kuuleks."