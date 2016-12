Tallinna linnahalli tagusele tühermaale on püstitatud kodutute telklaager. Teiste hulgas elab seal rahata ja dokumentideta soomlane Ari. Võideldes viinakuradi ja külmaga, ootab Ari valget laeva, mis viiks ta kodumaale tagasi.

ÜKSINDA: Ari soovib end lahti rebida kodutu elust ja alkoholist, et minna tagasi kodumaale. (Teet Malsroos)

Ari rohelised silmad on vesised ja tema silmaalused tugevalt kotti vajunud. Tal pole juukseid, nägu katab mõnepäevane habe. Sooja hoidmiseks on tal ülestikku särgid, kaks pusa, nahktagi ja kõige peal määrdunudhall jope.

Ari ei lehka alkoholi ega väljaheite järele nagu paljud kodutud, kes on elus alla andnud. Alkohol ning kodutuna elamine on siiski teinud oma töö, sest kuidagi pole aru saada, et minu ees seisev mees on kõigest 51aastane.

Ari ainus isikut tõendav dokument on Soome politsei tõend, kus on kirjas, et ta on Soome kodanik.