Itaalia tuntud autokompanii Fiat pärija Lapo Elkann helistas New Yorgist oma sugulastele Itaalias ja teatas, et teda hoiab pantvangis prostituut, kes nõuab 10 000 dollarit. Elkann nõudis omakorda sugulastelt, et need kannaks niisuguse summa tema arvele, vahendab BBC.

New Yorgis viibinud Lapo Elkannilt (39) läinud reedel hädakõne saanud sugulased informeerisid USA politseid.

Sugulaste sõnul väitis Lapo Elkann, et teda hoiab pantvangis prostituut, kes nõuab 10 000 dollarit. Mees pöördus sugulaste poole tungiva abipalvega, et need saadaks julgeoleku garantiina talle prostituudi küsitud summa.