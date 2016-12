Suure skandaali keerisesse sattunud Konju kitsefarm, mida aastaid vedanud nüüdne maaeluminister Martin Repinski, ei jäta kasutamata võimalust, et tähelepanu keskpunktis olles uut juustu tutvustada.

Kuigi enda sõnul ei teinud ta reklaami mitte juustule vaid talutoodetele üleüldiselt, siis ürituse keskmes oli siiski Repinski talu juust. Konju kitsejuust, mida degusteeriti, täna veel siiski müüki ei lähe. Esitlusel söödud juustu tuleb esmalt laborites testida, et tööprotsessis parandusi teha.

Näiteks peab juustus olev bakter toimetama nii, et toitu tekiks ühtlased ümmargused augud. Lahti lõigatud palades olid juustuaugud veel lapergused ja rebenenud äärtega.

Siiski tuleb tõdeda, et Konju talu kõva kitsejuust maitseb nagu tavaline kitsejuust ikka.

Kuna minister on tunnistanud, et pistis oma talu siltidega kujundatud purki Hollandi mökitajate juustu, testisime, kui erineva maitsega on Repinski farmi uus kõva kitsejuust võrreldes kauplustes müüdavatega.

Ostsime ühe Hollandi ja kaks Hispaania päritolu sarnast juustu. Õhtulehe kitsejuustu osakonna hinnangul Repinski juust palju väljamaa kolleegide omast ei erinenud. Vahest oli see kõvem. Maitselt aga palju ei erinenud, kui üldse, siis oli ehk terake intensiivsema mekiga.

Osakond otsustas, et kätte sattunud tooteid ei ole kaval minister enda juustu pähe pakkunud.