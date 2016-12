Jennifer Lopez näeb alati oma videotes ja avalikel esinemistel välja värske ja nooruslik. Kuigi naine on juba 47-aastane, siis näeb ta tihti suisa nii hea välja, et kipuks arvama, et tegu on 20ndates näitsikuga.

Sile näonahk ja kortsud justkui põgeneks Jennifer Lopezi eest - rääkimata tema trimmis kehast!

Juba varasemalt on naine oma Instagrami kontol rääkinud, kuidas sõbrad ja õde teda tihti pidudele meelitavad. Jenniferi õde on kirjeldanud, et pidutsemine ja napsitamine on midagi, millest ta loobuda ei tahaks.