Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaare kaebust menetlusse mitte võtta tähendab, et Savisaar ei saanud linnapeana jätkamise võimalust. Kuid põhjus, miks Savisaar linnavalitsemisest eemal on, pole vahepeal kuhugi kadunud: nii nagu prokuratuur kartis, et Savisaar võib tunnistajaid mõjutada uurimise ajal, pole välistatud, et ta võib seda teha kohtuprotsessi ajal.

Kui Savisaar peakski meeri kohustusi täitma, võiks tekkida olukord, kus kohtuuste kulutamise kõrvalt ei jääks linna juhtimiseks aegagi. Kuigi eesseisvat kohtulahingut on juba ette võrreldud aastaid kestnud maadevahetuse mammutprotsessiga, oleks kõigile asjaosalistele parem, kui protsessiga võimalikult kiiresti ühele poole jõutaks – olgu see kokkuleppele jõudmine või hariliku kohtuprotsessi käik. See säästaks nii Keskerakonda lõputu kohtuskäimise painest kui ka Savisaare tervist ning „struktuure“ poleks võimalik kahtlasena näivas venitamises süüdistada.

Välistada ei saa sedagi, et kohtuprotsess mitte ainult ei mõjuta poliitikat oluliselt, vaid muutub valimiskampaania osaks ja seeläbi farsiks, sest protsess võib venida omavalitsus- või isegi riigikogu valimisteni. Millise sõnumi saadab valijatele olukord (ja kes aktiveerub!), kui kohtu all on peaministri partei ja selle endine juht ning Eesti poliitika üks kolmest kõige tuntumast tegijast? Võib vaid loota, et Eesti kohtus jõutakse otsuseni sama kiirelt nagu Savisaare kaebust menetlusse mitte võtta otsustanud Euroopa Inimõiguste Kohus.

Kui tallinlasele võib Savisaare jätkuv eemalolek linnavalitsemisest märkamatuks jääda – juba üle aasta täidab linnapea ülesandeid Taavi Aas –, siis Keskerakonnale on Savisaare võimupositsioonidest kõrvale jäämine märgiline. Sisemise puhastusega peab end Savisaare suu läbi Eesti õigussüsteemist lahti ühendanud erakond algust tegema aga just kohtus, sest kriminaalsüüdistus esitati ka erakonnale. Kas kohtupingis Savisaarega õlg õla kõrval seismine ja kohtukulude jagamine tähendab ka samade väärtuste jagamist? Võimalik majanduslik laostumine ja Toompea kinnistust ilma jäämine on erakonna väiksem mure, kaalul on erakonna uue juhi ja praeguse seisuga peaministrierakonna maine ja moraal.