Liikluses viga ja hukka saanute arv kasvab kurvastavalt, kusjuures pea kolmandik rasketes avariides hukkunutest on just jalakäijad, kes jäävad autojuhtidele pimedal ajal märkamatuks. Eelmisel nädalal korraldati Lõuna-Eestis ennetusprojekt „Helkuriga sõbraks“, mille käigus jagati kodukoha elanikele 3833 helkurit. Näitlikult on see seltskond umbes sama suur kui Karksi-Nuia valla elanikkond. Kusjuures helkureid ei jagatud igale vastutulijale, vaid ainult nendele, kellel see tõhus elupäästja püksipõlve kõrguselt puudus. See on mõtlemapanev number jalakäijatest, kes olid autojuhtidele halvasti nähtavad ja halvimal juhul võinuks neist igaühest saada järgmine number liiklussurmade statistikas.

Nii politsei igapäevatöös kui ka sellel helkurkõnnil jagunesid põhjendused puuduoleva helkuri kohta valdavalt kahte leeri: ühed polevat seda veel soetada jõudnud ning teised kinnitasid, et ega nad väga ei käigi jalgsi. Kuid ükski põhjendus ei päästa ohuolukorrast. Keskmine inimene käib vähemasti korra nädalas mõnes kaupluses, kust võib tahtmise korral endale elupäästva helkuri soetada. Eesti oludes pole päästev argument ka see, et talv vaevalt algas ja vajaminev ohutusvarustus on kapist välja pakkimata. Helkuri kandmine on õigustatud iga aastaaja pimedamal ajal.

Oma heaolu, tervist ja elu saab igaüks ennekõike ise kaitsta. Autojuhile märkamatuks jääv jalakäija tõmbab justkui loosi – kas täna veab või mitte. Pime õnn ei päästa kedagi kuigi pikalt. Seepärast tuleb oma elule ja tervisele mõelda enne, kui mõni sõiduk pimeduses liikuva jalakäija teekonna järsult lõpetab.

Seletamatu on seegi, kuidas end autoga sõitjateks nimetajad jalgsi liikumist salgavad ja helkurit kui mõnd häbiasja tõrjuvad. Ometi tuleb igal inimesel ette planeerimata olukordi, kus on vaja mõni lühem või pikem teelõik omal jalal läbida. Muret polekski, kui igal inimesel oleks taskus igaks juhuks olemas helkur, mida vajadusel sealt kohe välja võtta. Paraku ei ole helkur praegu veel nii teadvustatud ja loomulik ohutusvahend kui seda on näiteks autojuhile turvavöö, ehitajale kaitsekiiver või näiteks päevitajale kaitsekreem. Hoolimata sellest, et helkur on nende kõigi kõrval odavaim investeering tulevikku.

Pimedal ajal liikuvate jalakäijate aabitsatõde on lihtne: kanna helkurit ja hoolitse, et seda teevad ka sinu lähedased. Näiteks jõulukingitustele mõeldes pista oma heale sõbrale või kaaslasele kingikotti justnimelt helkur, sest paremat kinki ei olegi. Kinkides helkuri, kingid elu.