Turu saarestikus ei pea Kökari või Kumlinge elanik suurele maale pääsemiseks maksma hingehinda. Kohalikku registrisse kantud sõidukid veetakse üle tasuta. Isegi võõrast numbrit kandvad turismibussid saavad soodustust, kui grupid külastavad Ahvenamaal kolme või nelja saart. Turist jätab piirkonda külastusega raha ja toetab seeläbi kohalikku majandust. Ööbib motellides, sööb ja ostab. Saare- või Hiiumaa ekskursiooni eest peab aga esmalt välja käima priske tasu üleveo eest, pluss iga reisija pealt veel pilet. Kooliekskursioonide puhul läheb see kalliks maksma, odavam on minna Lätti või Leetu.

Kui Soomes ja Rootsis teeb riik kõik selleks, et kergendada saartel elavate inimeste elujärge, siis Eestis on mere taga elamine siiani karistus. Praamid pole meil mitte maantee pikendus, vaid pelgalt äriline tegevus.

Soomes algab õppeaasta Eestiga võrreldes kaks nädalat varem, juba augustikuu keskel. Päris õppimisega tehakse algust alles septembris. Lõikuskuu lõpp on mõeldud mööda kodumaad reisimiseks, kusjuures õppekäigud maksab kinni riik. Külastatakse Ahvenamaad ja Turu arhipelaagi saari. Ülesõidud on mõistagi tasuta. Põhjanaabrid teevad kõik, et nende saartel elu edeneks, meil kogevad ääremaade elanikud aga üha uusi takistusi. Kas elu pealinnast kaugemates nurkades ja saartel suretataksegi välja?

Sellise jama eest, mis meil praegu suursaartevahelises laevaliikluses valitseb, oleks Rootsis ja Soomes valitsus juba ammu langenud. Eestis ei võta keegi vastutust. Kuid poliitik peab julgema silma vaadata ja probleemide korral ka ametist tagasi astuma. Suursaarte lonkava praamiühenduse eest on vastutus veeretatud TS Laevade juhile, aga tema ju ei tellinud neid laevu, mida praegu pole. Härra Padar peab helpima kellegi teise kokkukeedetud suppi. Mees on küll püüdnud teha kõik endast oleneva, ent ta pole ju üliinimene.

Vähemalt hiidlased võivad pisutki rõõmustada. Parvlaev Leiger on koduteel. Parimal juhul saavad nad normaalset meresõitu uuesti jõulude paiku nautida. Saarlastel tuleb aga veel oodata. Olen oma Saaremaa käikusid sugulaste juurde teadlikult edasi lükanud, sest vastu talve ei soovi saarele saamisega närve kulutada.

Mina võin ju oma sõitusid edasi lükata, aga mandril tööl käiv saarlane või pealinna arsti juurde minev muhulane seda ei saa. Nemad peavad oma igapäevaseid käike selles sasipuntras ikkagi kuidagi korraldama. Mille eest neid karistatakse? Vist selle eest, et nad elavad perifeerias. Ometi on nemadki maksumaksjad.

Äpardumisele määratud

Kui valitsus uute parvlaevade plaaniga välja tuli, oli kohe selge, et see on üle jõu käiv. Uued laevad tähtajaks ei valmi. Lihtsalt nii ruttu, poolteise aastaga polnud see võimalik. Ei eksinud needki, kes sellel teemal riigikogu kõnepuldis sõna võtsid. Sinisilmsus ja naiivsus saatsid nii peaministrit kui ka majandusministeeriumi ametnikke.

Kannatajateks on nüüd hiidlased, saarlased ja muhulased ning saarte ettevõtjad. Hea seegi, et olid olemas veel nõukogudeaegsed tankipraamid. Näiteks Kõrgelaid suutis oktoobrikuise madala veeseisuga tagada hädapärase ühenduse Rohuküla–Heltermaa liinil. Väikse mahutavusega alused olid paraku mõeldud teise aega, mitte tänapäeva. Kiireloomulised veosed ei mahtunud praamide peale. Ohtu sattusid klientidega sõlmitud tarned ja hilinemiste eest tuli mõnelgi ettevõtjal tasuda trahvi. See ei näi riiki huvitavat – tema nõuab samadelt saarte ettevõtjatelt ikkagi iga kuu käibedeklaratsioone, kasumiaruannet ja maksude laekumist. See tekitab trotsi.