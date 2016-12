Kuigi jõulukuu alles algas, täitusid poed juba mitu nädalat tagasi jõuluvidinatega. Õhus on survet, et nüüd kohe peab hakkama kodu ehtima, jõululaule kuulama, piparkooke tegema ja kõigile kingitusi ostma. Kuid ausalt öeldes: mulle ei meeldi jõulud. Olgu, see on ehk liiga karmilt öeldud. Jõulud on ju tegelikult toredad, aga mitte kuidagi tore pole see surve, millest ühtäkki ei pääse.

Seetõttu oli suur rõõm kuulda kampaaniast „Kingi targalt“, mis kutsub üles kingituste tegemist enda jaoks põhjalikult mõtestama. Milleks rikkuda pühad ostuhullusega? Mida teha ja kuhu panna viis erinevat kingitust, mis on tegelikult ebavajalikud, sest need on läbimõtlemata ega arvesta kingituse saajaga?

Minu kodus on väga vähe asju, sest mida vähem tarbetuid esemeid, seda parem. Hoopis väärtuslikumad on emotsioonid. Kinkida tuleks just emotsioone ja need ei pea üldse palju maksma. Lähedastega koos olemine on palju parem kingitus kui vaas lauanurgal.