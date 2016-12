Tulinahk OÜ tutvustab kvaliteetseid nahktooteid, mis oleksid ideaalsed jõulukingituseks.

Musta ahhaadi ripatsi eriliseks dekoratsiooniks on kivikestega kaunistatud ja kinnitusega ülaosa ning kandmiseks mustast nahast ümar rihmake

Must ahhaat on võimas kaitsekivi -nii kodu, perekonna, auto kui kandja jaoks. Kodu kaitsmiseks tuleks see riputada välisukse kohale.

See on ahhaatidest kõige võimsam ning leevendab uimasust, rahustab emotsioone.

Tumepruunid nahkkindad meestele on sooja voodriga ja pehmest nahast.

Peal on kontrastsed tepingud ning randmel kinnitusrihm trukkidega.

Vooder on paksust mustast kunstkarvast.