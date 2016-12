Tallinna Sadam kuulutas välja hanke Tallinnas Admiraliteedi basseini ääres, aadressil Lootsi 13/1 asuva endise teenindushoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Ehitustööde käigus suurendatakse olemasoleva hoone mahtu 1/3 võrra, mille tulemusena tekib kuni kolmekorruseline astmelise mahukompositsiooniga atraktiivne restoranihoone.

Tallinna Sadama ärisuunajuhi Ahto Aderi sõnul saab pikalt tühjana seisnud teenindushoonest mitut erinevat toitlustusvõimalust pakkuv restoranihoone. „Hoone esimesele korrusele on planeeritud lihtsam päevarestoran, teisel korrusel hakatakse pakkuma a’la carte menüüd ning tõelist fine-dining teenust ja kolmandal korrusel saab korraldada erinevaid õhtusööke, seminare, toidukoolitusi ja muid üritusi.“

Antud kontseptsiooni pakkus hoonele välja käesoleva aasta alguses avaliku konkursi teel valitud operaatorina tegutsema hakkav Carmen Grupp.

Tallinna Sadama infrastruktuuriarenduse divisjoni juhi Peeter Nõgu sõnul lammutatakse kavandatud ehitustööde raames teenindushoone amortiseerunud tarindid ning likvideeritakse olemasolev trafoalajaam.

„Hoonele ehitatakse kelder, kus hakkavad paiknema tehnosüsteemid ja vajalikud abiruumid. Koos hoonega rekonstrueeritakse ka hoonet teenindavad tehnovõrgud ja välisruum,“ lisas Nõgu.

Hoone netopind on 1212 m². Tulevase restoranimaja põhiprojekti on koostanud Sweco Projekt AS, millest arhitektuuri osa on projekteerinud Peeter Pere Arhitektid OÜ ja sisearhitektuuri osa on teinud Arro Projekt OÜ.

Hange restoranihoone ehitamiseks kuulutati välja 28.11.2016 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.12.2016 kell 11.00 riigihangete registris.

Hankelepingu tähtaeg on 300 (kolmsada) kalendripäeva hankelepingu sõlmimisest. Pärast hoone ehitustööde valmimist antakse ruumid üle operaatorile, kes hakkab tegema ettevalmistusi restoranide avamiseks. Külastajatele avatakse restoran eeldatavalt 2018.aasta alguses.