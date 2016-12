Täna ja homme Šveitsis Luzernis toimuval Euroopa kosmoseagentuuri (ESA) ministrite nõukogul osaleb esimest aastat täisliikmena ka Eesti, kellelt teised agentuuri liikmesriigid ootavad eelkõige teenuste digitaliseerimise kogemuse jagamist.

Eestit esindab Luzernis majandusarengu asekantsler Viljar Lubi, kes selgitas oma kõnes liikmesriikidele, mida on ära tehtud.

Eesti ettevõtted ja ülikoolid on alates aastast 2010 ellu viinud 27 kosmosevaldkonna projekti, ka esimene aasta täisliikmena on olnud väga tulemuslik - allkirjastatud on kaks lepingut ESAga: maa kaugseire andmete kasutamiseks ja ESA kui praktikakoht Eesti tudengitele, ellu viimisel on kaheksa uut projekti ettevõtetega.