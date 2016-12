Tancock viidi haiglasse ja noor naine lootis, et arstid saavad tema kopsud ka kolmandat korda välja vahetada. Novembris saadeti ta aga koju, sest kirurgid tõdesid kurvastusega, et naine on kolmandaks raskeks operatsiooniks liiga haige ja nad ei saa tema päästmiseks enam midagi teha.