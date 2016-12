Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratase sõnul on Keskerakond võimeline oma rahalist seisu parandama, kuid selle hinnaks võib olla kinnistute müük.

Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil ajakirjanike küsimustele vastates, et kõik suuremad Keskerakonna rahalised kohustused on ka meediast läbi käinud. "Kõige suurem on nn kahe garantiikirja kaasus, mis on arbitraažikohtus vaidluse all, ja ma loodan, et see vaidlus toimub selles mõttes kiiresti, et oleks selge, mida erakond peab tegema," rääkis Ratas, lisades, et loomulikult kaitstakse ennast.

"Ma olen öelnud ka seda, et sellest rahalisest seisust väljatulek on meile jõukohane, aga sellel on oma hind. Väga lühidalt öeldes see hind on suure tõenäosusega see, et tuleb oma kinnistud realiseerida, et saada minna edasi mõistlikult ja mitte igal neljapäeval vastata nendele õigustatud küsimustele, kui suur on võlg," selgitas Ratas.

Refereeritud artikkel Delfis.