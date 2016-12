Riigikohus selgitab oma otsuses, et kohalik omavalitsus peab tegema otsuse planeeringu kohta mõistliku aja jooksul ka siis, kui puudutatud isikud ei jõua planeerimismenetluses kokkuleppele ja planeeringuga seoses toimuvad kohtumenetlused.

Halduskohtusse pöördus Luunja valla elanik, kes leidis, et vald on põhjendamatult viivitanud tema kinnistute üldplaneeringu kinnitamisega. Kaebaja on korduvalt taotlenud vallalt planeerimismenetluse lõpuni viimist, paludes määrata endale kuuluvate maatükkide funktsiooniks elamu- ja sotsiaalmaa. Ehkki vallavolikogu jõudis planeeringu kinnitamiseni märtsis 2013, tühistas vald planeeringu sama aasta augustis, kuna see oli kinnitatud läbimõtlemata ning määruses puudusid planeeringulahenduse põhjendused. Otsus selle kohta, mis planeeringust edasi saab, on aga vallal tänaseni tegemata.

Riigikohtu halduskolleegium märkis, et läbimõtlemata ja põhjendamata planeeringu tühistamine on lubatud ning kaebajal ei ole sellisel juhul õigust nõuda konkreetse planeerimislahenduse taaskehtestamist. Samas leidis kolleegium, et praegusel juhul ei eksisteeri planeerimismenetluse lõpule viimist takistavaid asjaolusid ning vald on ületanud mõistlikku menetlusaega. Viivitust ei õigustanud ka praegune kohtuvaidlus, sest selles vaieldi vaid menetluslike, mitte sisuliste küsimuste üle. Sisulise otsuse peab planeeringu kohta tegema kohalik omavalitsus, mitte kohus.

Kolleegium rõhutab, et omavalitsusüksus peab planeerimismenetluses menetlusosalistega konsensust otsima ning püüdma põrkuvaid huve ühildada, kuid see ei saa toimuda igavesti. Kui menetlusosalised mõistliku aja jooksul kokkuleppele ei jõua, peab omavalitsusüksuse volikogu otsustama, kas vastuväited on põhjendatud. Vastavalt sellele tuleb planeering kas kehtestada muutmatult, kehtestada muudatustega või jätta kehtestamata.

„Ebamõistlikku viivitust ei õigusta ka soov vältida kohtuvaidlust. Terava huvide konflikti korral võib kohtuvaidlus olla paratamatu. Sellisel juhul on oluline järgida menetlusreegleid, kaaluda olulisi asjaolusid ja planeerimisotsust põhjendada,“ selgitab kolleegium.

Riigikohus andis vallale tähtaja vaidlusaluse detailplaneeringu kehtestamise kohta uue otsuse tegemiseks hiljemalt 1. märtsiks 2017. Samuti tuleb Luunja vallal planeeringuga venitamise eest tasuda vallaelanikule kohtukulude katteks 5000 eurot.