Portaal Womens Health kirjutab, et kõigi harjumused on erinevad, mistõttu ei tasuks end alati teistega võrrelda.

1. Ei kehti reegel, et hädal peaks käima vaid korra päevas

Enamasti käivad inimesed päevas kakal korra või kaks. Osad käivad aga kordi rohkem ja järgmise hädani kulub päevi.

2. Regulaarne hädal käimine on hea

Enamasti tekib vajadus selleks hommikul. Tihti ka siis, kui töölt koju jõutakse ja keha lõõgastub. Kui sa ei käi iga päev ja täpselt samal ajal, siis pole samuti põhjust muretsemiseks.

3. Pärast sööki vetsu hädale jooksmine ei tähenda alati, et midagi oleks valesti

4. Kohv paneb asjad liikuma

Vastab tõele, et pärast kohvi joomist tekib vajadus suurema hädaga vetsu tormata. Asjas on süüdi kofeiin, mis soolestiku tööle paneb.

5. Päevad ja kakamine käivad käsikäes

Naised kurdavad, et menstruatsiooni ajal käivad nad hädal palju sagedamini. Süüdi selles sinu hormoonid.

6. Asend on oluline

See, kuidas sa vetsus istud - see määrab, et kui kiiresti ja lihtsalt sa hädaga hakkama saad. Organismile kõigse soodsama asendi saamiseks tasuks mõelda esivanematele - nemad nii moodsaid ja mugavaid käimlaid ei omanud...

7. Kõhukinnisus puhkusel on täiesti normaalne

Sööd, jood ja naudid puhkust, aga kakal käinud ei ole. Pole põhjust ka muretseda.

8. Võta aega