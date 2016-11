Tänavu on politsei Lõuna-Eestis juhtimiselt kõrvaldanud 1662 joobes juhti, kellest neljandik avastati tähelepanelike inimeste kaasabil.

„Inimeste vihjed joobekahtlusega autojuhtidest on aidanud märgatavalt liiklust turvalisemaks teha. Seda enam, et nendele vihjetele reageerides tabame enamasti just kõige ohtlikumaid ehk raskes joobes autojuhte,“ kirjeldas Lõuna prefektuuri liiklusjuht Alvar Pähkel.

Vanuse poolest saab välja tuua kaks peamist riskigruppi. Ühelt poolt noormehed, kes ei ole oma organismi alkoholipõletamise võimega kuigi hästi kursis. Teisalt 40-50-aastased mehed, kel on tihti pikaajaline alkoholitarbimise kogemus ning kes ei suuda kohaneda uue olukorraga, kus nende maks kuigi tempokalt enam alkoholi ei lagunda.

„Kogukonnas turvalisuse tõstmiseks ei pea tingimata kuuluma mõnda seltsi või rühmitusse, kandma vormi või koolitusi läbima. Turvalisuse tõstmisele saab lihtsal viisil kaasa aidata igaüks, kes joobekahtlusega juhti nähes silma ükskõikselt kinni ei pigista ning patrulli appi asja kontrollima kutsub,“ kirjeldas politseijuht.