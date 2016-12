On noori, kes on ilutulestikku käideldes mõistlikud ja teevad seda ohutus kohas, kuid leidub ka neid, kes viskavad pürotehnikat möödujate jalge ette või lasevad rakette korteri aknalt.

Lõhkeaineseadus sätestab, et pürotehnilist toodet, mis ei tõuse õhku või mis on mõeldud kasutamiseks siseruumides, võib müüa lastele alates 12. eluaastast. Sinna alla kuuluvad kõiksugu säraküünlad, värvilise leegiga põlevad pürotehnilised liblikad ja mesilased ning "piraadiviled", mis põlema pannes kiledat heli teevad ja etteaste mürtsuga lõpetavad. 18-aastased saavad müügilettidest soetada aga juba mitu korda võimsamat ilutulestikku.

Jõulukuu on kestnud alles loetud tunde, kuid juba sätitakse kaubanduskeskustesse üles ilutulestiku müügilette, kuhu hulk noori oma taskuraha jätab. Pürotehnikat armastavate noorte naabrite jaoks võib see tähendada seda, et ahjust tulev piparkoogilõhn asendub kärsahaisuga, mille tekitajaks on naaberkorteri köögiaknalt valgusjoana taevasse sööstnud rakett.

“Geniaalsed noored otsustasid ilutulestikku lasta paneelmaja aknalt! Rohelised, punased ja kõiksugu muudes värvides tulejoad lendasid otse naabrite köögiaknast välja. Hea on, et vastas elumaja pole,” meenutas Raivo.

“Uskumatu, mis need noored küll mõtlevad. Oleks maja põlema läinud, siis oleksime uut aastat alustanud kodutuna,” on mees vihane. Raivo tahtis minna noori pidutsejaid korrale kutsuma, kuid loomulikult talle ust ei avatud. “Järgmisel päeval nägin, tegid kambaga akna all suitsu ja koristasid maast pürotehnika jäänuseid. Nii paljugi siis viisakust ja pealehakkamist,” lisas mees.

Ilutulestik rikkus jõuluõhtu

Ka Tartus Annelinnas elav Reelika on hädas kamba pürotehnikalembeliste noortega, kes nii mõnedki tema pere jõuluõhtud ära on rikkunud. Naise sõnul on tegemist kamba 10-16 aasta vanuste poistega, kes muutuvad aktiivseks eriti jõulukuul, kui kaubanduskeskustesse ilmuvad ilutulestiku müügiletid.

“Eelmiste jõulude ajal tulin kahe suure kotiga poest, kui äkki mulle kusagilt autode tagant vile ja kärtsuga mingi värviline tulevärk jalge ette maandus. Ehmusin ära ja kiirendasin sammu, et ruttu enda trepikojani jõuda,” kirjeldab Reelika positekamba ohtlikku meelelahutust. “Eemalt kostis, kuidas poisikesed laginal itsitasid. Vot nende jaoks oli see naljakas! Aga minu jaoks kurb.”

Reelika oli õnnelik, et tema riided tuld ei võtnud ja ta tervena koduuksest sisse sai. “Paar tundi hiljem kutsusin pere laua taha sööma ja enne seda vaatasin veel korra aknast välja. Nägin, kuidas need samad noored elumajade akende all mingisuguseid vilisevaid pulki taeva poole lasid. Nagu oleks sõda lahti olnud,” meenutab naine.

Politseid aga Reelika lastele kutsuda ei raatsinud. “Nad on ju alles noored ja vara on seadusega pahuksisse sattuda. Eriti jõuluajal,” on ta veendunud.

Ka sotsiaalmeedias arutatakse selle üle, et pürotehnikakauplused oma müügiletid jõulukuu saabudes kaubanduskeskustesse üles sätivad.

Üks inimene postitas pealinna eluolu kajastavasse Facebooki gruppi pildi Hansa ilutulestiku müügiletist ja väljendas enda pahameelt, et alaealised saavad taas pürotehnikaga mängima hakata. “Hakkab see trall jälle pihta,” oli foto postitaja vihane.

Foto all oma arvamust avaldav Anu leiab, et kõiksugu pauke tegevaid vidinaid ei tohiks müüma hakata juba kuu aega enne uusaasta pidustusi. “Neid võiks müüma hakata kuskil 2-3 päeva enne aastavahetust,” kirjutab naine.

Oma arvamust avaldavad ka teised. “Pole midagi selle vastu, kui lõbutsetakse, aga see on vastukarva, kui vanainimesi pürotehnikaga ehmatatakse,” leiab Leanika. “Lõbus ju! Kahel korral olen legomehikese taevasse lennutanud,” kirjutab Martin. “Rõõmsaim aeg aastas siiski. Las naudivad seda,” lisab Ken.

Ilutulestiku müügiletid juba püsti

(Vida Press)

Hansa Ilutulestikud OÜ esindaja Kalle Tüür märkis, et nemad avavad spetsiaalsed müügipunktid ajavahemikul 1.-9. detsember ja need jäävad avatuks kuni selle aasta viimase päevani. Ilutulestikuvahendeid müüvad nad üle Eesti asuvates kaubanduskeskustes. Kuna seadus lubab, siis saavad lastele mõeldud tooteid osta kõik, kel vanust vähemalt 12 aastat. Lastele on mõeldud väikese ohutasemega tooted – väikesed viled, suitsud, tulepöörised jne.

Tüüri hinnangul on madala ohutasemega pürotehnika lastele müümine positiivne. "Madala ohutasemega tooted on lastele hea võimalus

harjutamiseks ja praktilise kogemuse saamiseks. Väikestest asjadest õpitakse

ise ohte hindama ja seeläbi on inimene ka edaspidi teadlikum, kas siis

ilutulestikku või kasvõi tuletikke kasutades. Siiski soovitame lapsevanematel ise esimesed korrad koos lapsega läbi teha," räägib ta.



Tüür kinnitab, et nende pürotehnika müügipunktides kontrollitakse iga lapse vanust ja küsitakse näha dokumenti. Lisaks selgitavad müüjad põnnidele, kuidas pürotehnikat ohutult kasutada. "Lapsed on väga uudishimulikud ja loomulikult selgitavad müüjad toodete ohutut kasutamist. Lisaks on kasutusjuhendid ka toodete pakenditel kirjas."

Kõik saab alguse kodusest kasvatusest

Tartu politseijaoskonna politseimajor Tarmo Stokkeby sõnul sai politsei möödunud aasta detsembris 120 kõnet, kus teatati hooletult pürotehnikaga ümberkäivatest noortest, kes võivad selliselt iseend, teisi või kellegi vara kahjustada.

"Samuti oli osa teadetest seotud paugutamistest tingitud rahurikkumistega. Enim selliseid teateid laekus Tallinnast, Tartust, Kuressaarest ja Pärnust," lisas Stokkeby.

Kui pürotehnikaga huligaanitsevatele lastele politsei kutsutakse, siis piirduvad sündmuskohale sõitvad korrakaitsjad enamasti selgitustööga. "Paljudel juhtudel ei taju lapsed enne täiskasvanute sekkumist oma tegevuse tagajärgi ega pruugi sedagi teada, et lakkamatu paugutamine öörahu ajal on seadusrikkumine," märkis politseimajor.

"Laste ja noorukite suhtes aitab seaduslikest piirangutest enam lastevanemate kasvatustöö. Lastele tuleks selgitada, kuidas pürotehnilisi tooteid ohutult ja teisi inimesi häirimata kasutada. Otsustades noorukile soetada ilutulestikku, peaks kindlasti enne seletama millega on tegu, millal ja kuidas konkreetset asja kasutada ning kuidas tagada enda ja teiste ohutus. Peaks ka jälgima, et lapsed neid nõudeid järgivad," selgitas Stokkeby.

Sel viisil saaks ära hoida õnnetusi ja kindlustada, et tooteid kasutatakse nõuetepäraselt ning ei minda seadustega vastuollu.