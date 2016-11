Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin pidas täna parlamendi kahe koja ees traditsioonilise kõne, mida kanti üle ka internetis.

Putin tõdes kõne alguses, et Venemaa rahvas on enesekindel ja on suudab raskused üle elada. President lubas, et otsedemokraatia areng riigis jätkub. Samuti rõhutas ta erakonna Ühtne Venemaa rolli. Riigiduumas enamuses olev partei peab täitma kõik kodanikele antud lubadused.

Putin pidas täna parlamendi ees traditsioonilise kõne (NATALIA KOLESNIKOVA)

Putin rääkis ka meditsiinist, haridusest, infotehnoloogiast ja riigi ääremaade arengust. President tuletas meelde, et 2017. aastal möödub sada aastat Venemaal toimunud revolutsioonist ning et tollased sündmused vajavad ausat analüüsi. Samuti meenutas Putin dopinguskandaali ja kinnitas, et kohe on valmimas uus dopinguvastase võitluse programm.