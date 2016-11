Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas täna, et nad ei võta menetlusse Edagar Savisaare kaebust, mis puudutas tema taandamist Tallinna linnapea ametist.

Mullu veebruaris esitatud kaebuses palus Savisaar tuvastada ausa menetluse põhimõtte rikkumine tulenevalt asjaolust, et tema kaitsjatel ei võimaldatud tutvuda ametist kõrvaldamise aluseks olevate tõenditega.

Kohus leidis tänases otsuses, et nad lükkavad kaebuse tagasi.Toodi välja, et kohtul pole põhjust kahelda, et küsimus, kas Savisaare peaks ametist kõrvaldama, oli tol hetkel tõsine ja asjakohane. Samuti olid selge Eesti kohtu käitumine selles küsimuses.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs väitis veebruaris: "On kahetsusväärne, et Eestis peetakse täna Tallinna linnapea ametikohal töötamise võimalust nii vähetähtsaks, et sellelt ametilt kõrvaldamine võib toimuda elementaarseid põhiõiguseid eiraval viisil."

Savisaare jaoks on praegune olukord hapu, kuna mõne päeva eest saatis prokuratuur tema kriminaalasja kohtusse.