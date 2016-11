Tali tuleb taas! Käesoleva nädala lõpp toob endaga kaasa lumesaju ja lörtsi. Päevasel ajal langeb temperatuur kuni miinus kuue kraadini, öösel aga lausa poole rohkem.

Täna (01.12) on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Teedel püsib libeduseoht. Puhub läänekaare tuul 2-8, saartel ja rannikul loode- ja läänetuul 4-9, puhanguti kuni 12 m/s, õhtupoolikul nõrgeneb. Õhutemperatuur on null kuni miinus kolm kraadi, saartel ja rannikul kohati kuni kolm kraadi sooja.

Reede (02.12) öösel püsib pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saarte rannikul ka vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, hommikuks tugevneb saartel põhjatuul 4-9 m/s. Õhutemperatuur langeb kuni miinus kümne kraadini. Päeval ilm ei muutu. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel puhanguti 14 m/s. Sooja tuleb kuni üks kraad.

Laupäeva (03.12) öösel on ilm valdavalt pilves ja sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 3-10, saartel võib tõusta põhjatuul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur langeb kuni miinus seitmse kraadini. Päeval on taas ilm valdavalt pilves. Ajuti sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 3-10, saartel põhjatuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur jääb nulli ja miinus viie vahele.

Pühapäeva (04.12) öösel on jätkuvalt pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel puhanguti 13 m/s. Miinuskraadid püsivad ja kohati langeb temperatuur kuni miinus 12 kraadini. Päeval on ilm pilves, kuid tõenäoliselt sadu oodata ei ole. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Külma on oodata kuni miinus kuus kraadi.