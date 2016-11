Gambia on presidendivalimiste ajaks kinni keeranud internetiühenduse, samuti ei saa riigist helistada välismaale, vahendas BBC. Lisaks on keelatud rahvakogunemised, kuna kardetakse proteste.

Gambia praegune president Yahya Jammeh väidab, et jumalikud väed kingivad talle ka järgmise ametiaja, mis saaks olema juba viies. Inimõiguslased süüdistavad Jammeh´d väärtegudes. President on muuhulgas väitnud, et suudab ravida viljatuid naisi ja aidsihaigeid.

Gambia president Yahya Jammeh loodab viiendaks ametiajaks tagasi valitud saada (THIERRY GOUEGNON)

Tema konkurendiks on kinnisvaramaakler Adama Barrow, kelle kandideerimine on opositsiooni seas tekitanud parasjagu rõõmsat elevust. Suur osa opositsiooniliidritest võeti kevadistel meeleavaldustel kinni ja istuvad siiani vanglas.