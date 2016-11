Valitsus otsustas omandireformi reservfondist eraldada rahandusministeeriumile õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimiseks ligi üks miljon eurot.



Õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseeritakse rahas alates 2007. aastast ning makseid tehakse kord kvartalis. Enne seda maksti kompensatsiooni erastamisväärtpaberites.

Summa suuruse arvutamist korraldab ja kompensatsiooni määrab kohalik omavalitsus, kompensatsioone maksab Rahandusministeerium. Seni on rahas kompensatsioone makstud ligikaudu 10,58 miljonit eurot.



Hinnanguliselt jääb 2016. aasta lõpuks lõpetamata vähemalt 210 vara tagastamise ja kompenseerimise menetlust, mis moodustab umbes 0,15 protsenti esitatud restitutsiooninõuete koguarvust. Eesmärgiks on seatud valdava osa pooleliolevate menetluste lõpetamine omandireformi praeguse korralduse raames see tähendab enne kavandatavat riigi halduskorralduse reformi 2018. aastal.

Väljamakstud kompensatsioonide kogusumma on ligikaudu 540 miljonit eurot.