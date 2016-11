5. detsembril asub maaeluminister Martin Repinski nõunikuna tööle Juhan Särgava. Juhan Särgava on olnud Eesti Põllumeeste Keskliidu president ja tuntud Eesti ühe suurema mahepõllumajandusettevõtte Saidafarmi juhi ja omanikuna, teatas Maaeluministeerium.

„Juhan Särgaval on laiapõhjaline kogemus erinevate põllumajandusega seotud organisatsioonide juhtimisest ja praktiline kogemus Eesti ühe edukama mahepõllumajandusettevõtte Saidafarmi ülesehitamisel, seejuures on ta tegelenud nii esmatootmise kui töötlemise arendamisega. Samuti on ta tegelenud aastaid põllumajanduse ja maaelu teemadega kohaliku omavalitsuse tasandil,“ üles maaeluminister Martin Repinski.

„Loodan, et tema teadmised ja kogemused ning terviklik vaade põllumajandusele aitavad võtta otsuseid, mis viivad põllumajandussektorit edasi,“ lisas minister.

