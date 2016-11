Õhtuleht ja mänguasjapood Karupoeg Puhh korraldavad konkursi – saada meile oma lapse vahva jõulupilt ja võida põnevaid mänguasju!

Pole oluline, mis on pildil – peamine, et see haakuks jõuluteemaga. Pildista või skanneeri lapse joonistus ning saada see e-mailile mang@ohtuleht.ee.

Kõik pildid pannakse üles galeriisse ning on nähtaval Õhtulehe pealehel.

Võitjad valitakse loosi teel ning auhinnaks on:

1. Jumpy hüppeloom Dino (hind 19.95)

2. Eestikeelne nukk-haldjas Eliise (hind 39.99)

3. Wall Climber seinaauto (hind: 24.95)

Karupoeg Puhh ja Õhtuleht soovivad kõigile toredaid jõule!