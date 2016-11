Netflixi kasutajad üle maailma saavad nüüdsest nautida telesarju ka siis, kui ühendus internetiga puudub.

Ettevõtte teatel saab alla laadida nii seriaale kui ka filme. Küll aga ei ole teada, kui suur osa Netflixi pakutavast sisust on allalaaditav.

Praegu saab näiteks hilisemaks vaatamiseks salvestada sarju "Orange is The New Black", "Narcos" ja "The Crown".

Uuendus töötab nii iOSi kui ka Androidi seadmetes.