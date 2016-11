Vanemaks saamist tuleb endale teadvustada, sealjuures mitte narriks muutudes, leiab laulja Anne Veski.

Veski ja Jüri Pootsmann vastasid "Ringvaate" stuudios küsimustele Anne Vetiku raamatust "Lolle küsimusi ei ole olemas". Esimese küsimuse peale "Mida tähendab sinu jaoks väärikas vananemine?" tõdes Anne Veski, et täpselt sellega ta praegu tegelebki, kirjutab Menu.

"Tuleb endale teadvustada, et see nii toimubki, kuigi sa ilmselt ei taha seda, samuti ei tohiks selle juures narriks muutuda," tõdes ta ja tõi välja, et tuleks hoolitseda ka enda tervise eest.

Jüri Pootsmann, kelle jaoks vanadusepõlv on veel kaugel, tahaks vanadusepõlv lihtsalt nautida. "Võiks proovida teha ka neid asju, mis noorena tegemata jäid."