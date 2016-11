ÜRO Julgeolekunõukogu kiitis kolmapäeval üksmeelselt heaks uued majandussanktsioonid septembris järjekordse tuumakatsetuse korraldanud Põhja-Korea vastu, vahendas BBC.

Julgeolekunõukogu alalistest liikmetest on seni Põhja-Koread toetanud Hiina, kuid nüüd hääletasid ka hiinlased karmimate sanktsioonide poolt.

Uued piirangud puudutavad näiteks ka diktatuuririigi kivisöeeksporti ja metallimüüki. Nii loodetakse Põhja-Korea sissetulekutest ilma jätta ja piirata summasid, mida riik saab relvaarenduseks kulutada.

ÜRO nõuab, et Põhja-Korea lõpetaks kõik töös olevad tuumaprogrammid. Paariariik on viimase kümne aasta jooksul korraldanud viis tuumakatsetust. Sel aastal on neid olnud tervelt kaks - 6. jaanuaril ja 9. septembril.