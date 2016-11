Nüüd on see ametlik. Michael Kors ei ole enam cool! Viimastel aastatel trendikate käekellade ja -kottidega moeteadlike poodlejate südamed võitnud firma aktsiad on kukkunud tervelt 37% ning tulevikuväljavaated ei ole just helged.

Kuid mis siis Korsile saatuslikult sai? Ekspertide hinnangul oli kurja juureks tõik, et kaubamärk sai väga populaarseks just nooremate fännide hulgas, kirjutab Business Insider. Kuivõrd MK märgiga kott on nüüd paljudel, siis see ei ole enam absoluutselt eksklusiivne ega eriline.

Nimetatud langustrendile lisas jõudu see, et Korsil on mitu erinevat kollektsiooniliiki ja mõne neist saab kätte üsnagi taskukohase hinnaga. Sama probleemi on üle elanud mitmed teisedki tuntud kaubamärgid nagu näiteks Juicy Couture ja Tommy Hilfiger.