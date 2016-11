Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles, et värskelt riigikogu rahanduskomisjoni esimeheks saanud juhiloata Mihhail Stalnuhhini autoliisingu kulud makstakse kinni, sest ta tõi dokumendid, mis näitavad, et tervislikel põhjustel ei saa ta autot juhtida.

Riigikogu juhatus on kehtestanud reegli, et kui saadiku tervis ei võimalda tal autot juhtida, siis on lubatud, et tema autot juhib keegi teine, kui autot kasutatakse saadiku töösõitudeks.

„Olen kursis, et ta esitas raamatupidamisele dokumendid, kus oli kirjas, et ta ise väldib autojuhtimist tervise tõttu,” ütles Nestor. Kuna Stalnuhhinil on tervise tõttu olnud liikluses ohtlikke olukordi, juhib autot tema abikaasa.

Riigikogu kommunikatsioonijuht Urmas Seaver teatas, et Stalnuhhin soovib iga kuu 450 euro ulatuses autoliisingu hüvitamist.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.