Vaatamata skandaalile on Martin Repinski enda sõnul juba väga aktiivne minister olnud. Näiteks on seljataga käik Tori hobusekasvatusse ja kolm-neli kohtumist põllumeeste organisatsioonidega.

"On vähe ministreid, kes võivad öelda, et nad on ühe nädalaga nii palju jõudnud," kiidab Repinski ennast äsjailmunud usutluses. .

"Ma arvan, et mina olen just see inimene, kes toob valitsusele palju rohkem usaldust, sest ma olen tõeline oma valdkonna spetsialist. Kindlust lisab seegi, et sadu põllumehi on minu poole pöördunud ja rääkinud, et ma ei tohiks mingil juhul alla anda," kinnitab värske minister, et poolehoidjaid tal jätkub.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.