Keskerakond on püüdnud võidelda venekeelse koolihariduse eest. See on olnud abilinnapea Mihhail Kõlvarti südameasi.

Kõlvart lajatab hiljuti Interfaxile antud intervjuus karmilt, et venekeelne haridus on Eestis regressiseisundis. „Kuid uus, Keskerakonna juhitav valitsus on valmis pehmendama venekeelsetele gümnaasiumitele kehtivaid rangeid keelenõudeid,” nimetab Kõlvart.

„Meie lubadus on ühest küljest säilitada venekeelne gümnaasiumiõpe, aga samal ajal korraldada kõrgemal tasemel eesti keele õpe,” ütleb ta.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.