Esmaspäeval selgus, et võimule pääsenud Keskerakond hakkab realiseerima oma eelmiste riigikogu valimiste aegset lubadust laiendada tasuta bussisõitu ka maakonnaliinidele. 21 miljonit eurot kavatseb uus majandus- ja taristuminister Kadri Simson (Keskerakond) laiali jagada, selleks et maakonnaliini bussipilet ei maksaks sõitjale enam midagi.

Selle teate puhul on jäänud suuresti tähelepanuta tõsiasi, et koguni kaheksas Eesti 15-st maakonnast korraldab praegu vedusid OÜ ATKO Liinid, mille suur­osanik on Keskerakonna liige, Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu. Seega võidab keskerakondlasest ministri ühest esimesest suuremast algatusest praeguse seisuga keskerakondlasest ärimees.

Sarapuu ja minister Simsoni sõnul ei saa ükski bussifirma, ka ATKO, muudatusest mingit tulu.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.