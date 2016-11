Kohus leidis, et kambrisse pandud naine hukkus, kuna politsei tegi tööd halvasti.

Tallinna halduskohus tegi üleeile otsuse, millega mõistis politsei- ja piirivalveametilt välja 10 000 euro suuruse valuraha Reinule, kelle haige abikaasa psüühilise kriisi tõttu politseikambris arstiabi ja ravimiteta elu kaotas. "Tema on nüüd puhas ja ka mina ei pea enam tõestama, et mul oli õigus. Kohtus võitis õiglus," ütleb Rein.

Kohtu poolt kannatanule mõistetud 10 000eurose valuraha ja matusekulude korvamise kohta ütleb Rein, et tema oma hagis raha ei küsinud ja see on kohtu otsus. "Selle eest maksan võlad, mis tekkisid matustega ja advokaatide palkamisega," lausub mees.

Tallinna halduskohtu otsusega tutvunud Rein ütleb, et pole advokaadiga lõplikult otsustanud, aga praegu on seda meelt, et ta ei kaeba kohtuotsust edasi. Reinu jaoks kõige olulisem on tehtud – tema naise Etheli (38) hea nime taastamine.