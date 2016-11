"Minu kahe väiksema lapse isapoolsed vanavanemad elavad Indias ja meil on seda vahet lihtsam reisida, kui ei pea iga kord eraldi viisasid taotlema ja nende eest maksma," räägib lauljatar Airi Vipulkumar Kansar.

Airil on nüüd Overseas Citizen of India card, mis lubab tal elu lõpuni viisavabalt riiki siseneda.

"Saame reisida Indiasse, millal soovime ja olla seal nii kaua, kui soovime," ütleb Airi. OCI-kaarti otsustas ta taotleda just seepärast, et tema abikaasa Vipulkumar Kansar on ju pärit Indiast ja nii on perel lihtsam välismaale mehe vanematele külla sõita.

Viisa taotlemine oli Airi sõnul lihtne – kuhugi reisima ei pidanud ja kõik taotlused sai teha internetis. "Kui ankeet täidetud, on vaja teha pildid, printida välja vajalikud dokumendid, kõik allkirjastada ja postiga Soome India saatkonda saata."