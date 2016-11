Politsei paneb inimestele südamele, et püsiva libeduse ohu tõttu tuleb liikluses olla eriti valvas. Ainuüksi tänase päeva jooksul on juhtunud kümneid õnnetusi, mille põhjustajaks on olnud libe tee. Täna on politseinikud Lõuna-Eestis abistanud juba üle 30 liikleja, kes on libeduse tõttu liiklusõnnetustesse sattunud. Osa õnnetustes osalenud inimestest viidi tervisekontrolliks haiglasse, ent õnneks keegi neist tõsisemalt viga ei saanud. Ilmastikuolude valest hindamisest tingitud sõiduvõtted on täna kaasa toonud peamiselt teelt väljasõite, aga ka kokkupõrkeid sõidukite vahel. Õnnetusi on juhtunud nii asulavälistel kui ka -sisestel teedel.

Õhtuks saabunud sulaga on õnnetuste hulk näitamas langustrendi, kuid eesootavatel hommikutundidel prognoositakse temperatuuri vaheldumist taas nulli ja paari miinuskraadi ümber. See tähendab, et sõiduteedel on hommikuks tugev libeduse oht.

Politsei teatel on enamikul õnnetusse sattunud sõidukitest all olnud nõuetekohased rehvid. Omet ei aita ainuüksi korralike talverehvide kasutamine õnnetusi vältida. Tähelepanu tuleb pöörata ka sõidutee tingimustele vastava sõidukiiruse valimisele ning hoolsale jälgimisele, et sõiduk turvaliselt teel püsiks.