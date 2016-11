Lame rind ja skeletjad ihuliikmed on omased tüdrukutele, kel pole murdeiga veel alanudki. Ent miks näevad paljud kuulsad naised eesotsas Amal Clooney ja Alexa Chungiga välja kui kondikubud, kel on kaheksa-aastase lapse vööümbermõõt? Ülim kõhnus on tänapäeval edukuse tunnus, väidab Briti psühholoog. Ja see on äärmiselt ohtlik suundumus.

Mõnel maailmakuulsal naisel paistab olevat piht sama ahtake kui moesõumodellidel, kellest paljudel on vööümbermõõt 60 sentimeetrit. Sama vähe kui kaheksa-aastasel lapsel, nendib Briti leht Daily Mail. Miljonite noorte tüdrukute moeiidoli Alexa Chungi (33) käed-jalad on peened kui niidid.

George Clooney inimõiguste advokaadist abikaasa Amal (38) oli kaks aastat tagasi oma pulmas juba niigi sale, kuid nüüdseks on ta juba kahtlaselt kõhetu. Ka 33aastase näitlejanna Kate Bosworthi pahkluud paistavad kohe-kohe katki praksatavat ning pea on kui pulgakomm kriipsujukukere otsas.

VALULISELT KÕHN: Hollywoodi näitlejanna Kate Bosworth paistab mõnel fotol kohe-kohe katki praksatavat. (Vida Press)

Aasta-aastalt aina enam kokku kuivavate kuulsuste seas on ka Angelina Jolie (41), prints Williami abikaasa Kate Middleton (34) ja Hollywoodis üliedukat karjääri teinud Rootsi näitlejanna Alicia Vikander (28).