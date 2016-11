Miks tuntud inimesed veebikommentaare ei loe?

"Ma ei taha oma organismi midagi, mis on ilmselgelt saastatud. Väldin netikommentaaride lugemist, nagu väldin rämpstoidu söömist. Anonüümkirjade õige koht on prügikastis," ütleb netikommentaaride kohta multitalent Mart Sander. Ja ta pole kuulsuste seas sugugi ainus: põguski pilguheit näitab, et netikommentaare loevad üsna vähesed tuntud inimesed.

Miks, mõtestab ehk kõige täpsemalt lahti lavastaja ja näitleja Üllar Saaremäe . "Kui 2000. aastate alguses hakkasid need kommentaarid ilmuma, oli minu meelest ehk isegi huvitav lugeda, mida inimesed ühe või teise probleemi kohta arvavad. Aga noh, siis oli see põnev ja uus asi.

Nüüd on ilmselge, et see on munadeta inimeste eneseväljendusviis," viitab ta kommentaaride anonüümsusele ja tavapärasele negatiivsusele.