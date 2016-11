Phil Sayers on veendunud, et Rudi Langelt kuuldu vastab tõele. Mees arvab, et kullakastid asuvad laevavrakis just trellitatud akende taga. Ta lisab, et kulla kättesaamine ja pinnaletoomine on väga raske ülesanne, sest oletatavad kullakastid asuvad laevarusude all.

KULLALAST: Nõukogude allveelaev uputas Saksa mereväe käsutuses olnud laeva Wilhelm Gustloff 30. jaanuaril 1945 Poola rannikul. Briti aardekütt Phil Sayers väidab, et laevavrakis on peidus ka kolm tonni natside kulda. (Getty Images)