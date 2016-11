"Mu korter on otse tema oma all ja ma pidevalt kuulsin koera kiunumist. Ta kaine peaga ka peksis ning nüüd viskas peni korjuse siia maja kõrvale! See on sigadus, sest ka lapsed käivad seda vaatamas. Kes selle ära koristab?"

Hiljuti sai Eesti Loomakaitse Liit vihje, et Vana-Vigalas on surnuks pekstud koer, kelle korjus juba mõnda aega elumaja kõrval maas vedeleb. Majas, mille õuel lapsed juba nädalaid elutut kutsat peavad nägema, elavad surnud koera omanikud muretult edasi. Naabrid aga ei julge suurt lärmi ise üles tõsta.

Valner lisab Õhtulehele, et kohalikke naabri käitumine ei üllata ning sarnaseid näiteid on kui varrukast võtta. "Külarahvas räägib, jah, et see pole sugugi esimene koer. Tal olid rõdul elanud kaks koera, rotveileri-laadsed, ja siis ta loopis nende väljaheiteid üle rõdu ääre. See häiris majaelanikke."

"Siis oli enne seda veel bernhardiin, kes elas keldris ja sai samamoodi kõvasti peksa," räägib Valner.

Naabrid aga loomakaitsja sõnul kummalise käitumisega perekonna tegemistesse ei sekku. "Need külaelanikud kardavad teda. Selle naise mees pidi ka retsidivist olema, kes on kogu aeg vanglas. Praegu ta on vanglast väljas ja keegi ei julge midagi öelda," selgitab Valner.

Ka Eestimaa Loomakaitse Seltsini jõudis info läbi endiste majaelanike tuttavate. "Sellised kõned jõuavad tegelikult varem või hiljem minuni," on Valner veendunud.

(Heiki Valner)

Mis saab edasi?

"Tänane informatsioon külast on selline, et politsei käis kohal, vaatas üle ja lubas koera maha matta," sõnab Valner. "See on eriskummaline. Millist luba on kellelgi vaja ja kes peaks kellegi teise korjust maha matma?"

Kuigi politseinike tegu tooks südamerahu eelkõige maja ümber mängivatele lastele, ei pruugi see aga lõpplahendusena parim variant olla.

"Kui asi läheb kohtusse, siis nad peaksid inimese süüdi mõistma kindlate tõendite alusel. Kui see koer nüüd maha maetakse, ei ole ka tõendeid," selgitab Valner probleemi. Samas seab mees kahtluse alla, kas loomakaitse liidu esitatud avaldust politseis üldse tõsiselt menetlema hakataksegi.

"Igal juhul on karistused loomapiinajatele väga leebed," räägib Valner lisades, et ka selle juhtumi puhul on kõige tõenäolisem tingimisi karistus.

"Aga see ei distsiplineeri. Lisaks võetakse ära looma pidamise õigus, mis on absurd, sest seda ei kontrolli Eestis keegi." Just järelkontrolli puudumine annab Valneri sõnul võimaluse samas perekonnas loomi edasi pidada. Ametlikult pannakse siis registrisse lemmiklooma omanikuks mõni teine pereliige, kel karistus puudub.