Kui sa tunned, et sinu suhe püsib vaid ühes punktis, mistõttu tunned igavust, siis võiksid mõelda, kas sinu praegune elukaaslane on sulle ikka see õige.

Ta hoolib ainult enda tegemistest

Meil kõigil on omad hobid, kuid kindlasti peaks su elukaaslane arvestama ka sinu tegemistega.

Motiveerimatus

Kui oled tüdinenud enda kaaslase laiskusest töö leidmisel või jõusaali minekul, siis tasuks leida keegi, kes oleks sinuga samal lainel.

Ainult lubadused

Hea vestlusoskus on tõepoolest põhjuseks, miks me mõnda meesterahvasse ära armume. Siiski peaksime jälgima, et see mees saaks ka enda lubadused täidetud.

Teie vahel puudub keemia