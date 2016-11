Keskerakonna ja selle endise juhi Edgar Savisaare kriminaalsüüdistus ei ole loomulikult meeldiv ka partei koalitsioonipartneritele, kuid nii IRL-i kui sotsiaaldemokraatide kinnitusel on korruptsioonikuriteod siiski Savisaare pärand. Võimuliitu ja uut partei esimeest Jüri Ratast see ei puuduta.

"Me oleme juhatuses arutanud seda. Ühtegi konkreetset otsust ei ole, sest kõigepealt tuleb läbi rääkida advokaatidega, kui kulukas see on," räägib Keskerakonna peasekretär Jaak Aab Savisaare kulutuste katmisest. Ühe variandina on Aabi sõnul laual hinnalise kinnistu müümine.

Mida rääkis Aab ning kuidas kommenteeris olukorda IRL-i fraktsiooni esimees Priit Sibul, vaata täpsemalt videost!