Kevadel oli Mikk Targot peaaegu võimatu tabada: põhiosa ajast möödus mehel lennukis, et sõeluda välja Eesti autorite parimad palad aastatest 1945–1980 ja panna need kakskeelselt plaadile. Täna esitletigi rahvale muusikakogumikku "Muinasjutt sinilinnust – Estonian Evergreens, Revivals".

Plaadil on uues kuues avaldatud 18 Eestis nõukaajal loodud pophitti, mis oleks võinud jõuda maailma tippartistide repertuaari. Rohkemaks polnud laserkettal lihtsalt ruumi. Näiteks Vello Orumets on laulnud Eesti Raadios linti umbes 800 lugu, Jaak Joalalt kuulub meie muusika kullafondi vähemalt 400 laulu. Kuigi enamik neist on küll välismaa autorite kirjutatud, leidub ka eestimaist popmuusikat kordi rohkem kui plaadile mahtunuks.

Nii tuli rahvusvahelisel žürii valida välja saja Eesti laulu hulgast parimad, millel olnuks ilma raudse eesriideta potentsiaali jõuda omaaegsete maailma muusikaedetabelite tippu. Kuigi žüriisse kuulus ka niisuguseid asjatundjaid, kes polnud Eesti muusika paremikust kuulnudki, tulid nende koostatud pingeread eestlaste omadele väga sarnased.