"Üksindus nõuab sult kindlasti palju jõudu, et mitte masendusse langeda!"

Kui naine on vallaline kindla teadmisega, siis ei nõua see temalt ka suurt pingutust. Antud märkus näitab vallalist naist kui kurva ja üksildase inimesena, mis ei pruugi aga tõsi olla.

"Sul on kindlasti palju vaba aega!"

Paljud inimesed on kadedad vallaliste peale, sest just neil tundub olevat kõige enam vaba aega. Siiski võiks teada, et ükski vallaline naine ei veeda enda päeva üksinda voodis lebades, vaid tal on olemas ka sõbrad ning mõnel neist ka karjäär.

"See on hea, et sa ei kiirusta veel paikseks jäämisega!"

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis on vallalisuse põhjuseks tihti mitmed tegurid, mida meie näha ei suuda. Seega võiksid antud märkust tehes aru saada, et elu pea olema täiuslik alles siis kui oleme leidnud endale kindla peigmehe.

"Mulle meeldib, et sa ei virise enda üksinduse üle!"